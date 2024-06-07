Петр Маскимов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Маскимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Семен Петров

Мать ребёнка: не указана

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: не указана

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС Исповедная 1790 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBF5-ZL6?i=97&wc=MD18-3MS%3A224327401%2C234486201%2C236348601&cc=1929531
Рождение ребёнка
1756

Сын: Евтихий Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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