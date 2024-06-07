Петр Маскимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Семен Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: не указана
ФС Исповедная 1790 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBF5-ZL6?i=97&wc=MD18-3MS%3A224327401%2C234486201%2C236348601&cc=1929531
Рождение ребёнка
1756
Сын: Евтихий Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно