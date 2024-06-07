Никифор Петров
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Петр Маскимов
Мать: не указана
ФС Исповедная 1790 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBF5-ZL6?i=97&wc=MD18-3MS%3A224327401%2C234486201%2C236348601&cc=1929531
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Катерина Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно