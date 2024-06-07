Никифор Петров 1751 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифор Петров

Место рождения

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Петр Маскимов

Мать: не указана

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС Исповедная 1790 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBF5-ZL6?i=97&wc=MD18-3MS%3A224327401%2C234486201%2C236348601&cc=1929531
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Катерина Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно

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