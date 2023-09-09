Курочкин Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Юрий Никонорович
Мать ребёнка: Курочкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Александра Никоноровна
Мать ребёнка: Курочкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крочкин Владимир Никонорович
Мать ребёнка: Курочкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Владимир Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1937
Дочь: Грошева (Курочкина) Людмила Никоноровна
Мать ребёнка: Курочкина Мария
Смерть
Неизвестно