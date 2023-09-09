Курочкин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Никонор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Юрий Никонорович

Мать ребёнка: Курочкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Александра Никоноровна

Мать ребёнка: Курочкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крочкин Владимир Никонорович

Мать ребёнка: Курочкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Владимир Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1937

Дочь: Грошева (Курочкина) Людмила Никоноровна

Мать ребёнка: Курочкина Мария

Смерть
Неизвестно

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