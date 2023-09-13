Курочкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1937

Дочь: Грошева Людмила Никоноровна

Отец ребёнка: Курочкин Никонор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Юрий Никонорович

Отец ребёнка: Курочкин Никонор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Александра Никоноровна

Отец ребёнка: Курочкин Никонор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крочкин Владимир Никонорович

Отец ребёнка: Курочкин Никонор

Смерть
Неизвестно
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