Курочкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1937
Дочь: Грошева Людмила Никоноровна
Отец ребёнка: Курочкин Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Юрий Никонорович
Отец ребёнка: Курочкин Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Александра Никоноровна
Отец ребёнка: Курочкин Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крочкин Владимир Никонорович
Отец ребёнка: Курочкин Никонор
Смерть
Неизвестно