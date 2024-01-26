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Казанцев Юрий

Место рождения

с. Травники, Чебаркульский р-н, Челябинская обл., Россия

Дата рождения

09.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931

Отец: Казанцев Петр

Мать: Казанцева (Берсенева) Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Казанцева (Муравьева) Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
ГИИФТ (Горьковский институт инженеров водного транспорта | высшее
Бракосочетание
12.04.1954

Жена: Казанцева (Муравьева) Пелагея

Рождение ребёнка
11.01.1955

Сын: Казанцев Сергей

Мать ребёнка: Казанцева (Муравьева) Пелагея

Рождение ребёнка
15.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Муравьева) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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