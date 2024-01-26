Казанцев Юрий
Место рожденияс. Травники, Чебаркульский р-н, Челябинская обл., Россия
Дата рождения09.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931
Отец: Казанцев Петр
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
ГИИФТ (Горьковский институт инженеров водного транспорта | высшее
Бракосочетание
12.04.1954
Рождение ребёнка
11.01.1955
Сын: Казанцев Сергей
Мать ребёнка: Казанцева (Муравьева) Пелагея
Рождение ребёнка
15.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Муравьева) Пелагея
Смерть
Неизвестно