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Казанцев Петр

Место рождения

Чебаркульский р-н Челябинской области, , ,

Дата рождения

1908

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Казанцев Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Берсенева) Екатерина

Рождение ребёнка
1929

Сын: Казанцев Георгий

Мать ребёнка: Казанцева (Берсенева) Екатерина

Рождение ребёнка
09.12.1931

Сын: Казанцев Юрий

Мать ребёнка: Казанцева (Берсенева) Екатерина

Смерть
1979
Возраст: 70-71

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