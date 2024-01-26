Казанцев Петр
Место рожденияЧебаркульский р-н Челябинской области, , ,
Дата рождения1908
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Казанцев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Казанцев Георгий
Мать ребёнка: Казанцева (Берсенева) Екатерина
Рождение ребёнка
09.12.1931
Сын: Казанцев Юрий
Мать ребёнка: Казанцева (Берсенева) Екатерина
Смерть
1979
Возраст: 70-71