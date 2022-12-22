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Казанцев Сергей

Место рождения

Омск, , ,

Дата рождения

11.01.1955

Дата смерти

22.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955

Отец: Казанцев Юрий

Мать: Казанцева Пелагея

Омск, , ,
Рождение ребёнка
20.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2022
Нижний Новгород, , , Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, , Нижегородская,
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