Казанцев Сергей
Место рожденияОмск, , ,
Дата рождения11.01.1955
Дата смерти22.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955
Отец: Казанцев Юрий
Мать: Казанцева Пелагея
Омск, , ,
Рождение ребёнка
20.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2022
Нижний Новгород, , , Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, , Нижегородская,