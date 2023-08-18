Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов (Мозалёв) Владимир Михайлович

Мать: Воронцова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофанов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кофанова) Валерия Александровна

Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Антоновна

Отец ребёнка: Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ткаленко) Анжелика Валерьевна

Отец ребёнка: Ткаленко Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаленко (Нижникова) Алина Валерьевна

Отец ребёнка: Ткаленко Валерий

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