Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофанов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кофанова) Валерия Александровна
Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кофанов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Антоновна
Отец ребёнка: Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ткаленко) Анжелика Валерьевна
Отец ребёнка: Ткаленко Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаленко (Нижникова) Алина Валерьевна
Отец ребёнка: Ткаленко Валерий