Воронцов (Мозалёв) Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов (Мозалёв) Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Воронцова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Воронцова Валентина Николаевна

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