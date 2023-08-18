Кофанов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофанов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофанов Даниил Александрович

Мать ребёнка: Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кофанова) Валерия Александровна

Мать ребёнка: Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Воронцова (Кофанова) Ирина Владимировна

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