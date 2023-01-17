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Коковашин Александр Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Коковашин Василий Иванович

Мать: Коковашина Федосья Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1830

Жена: Коковашина Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Коковашин Павел Александрович

Мать ребёнка: Коковашина Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коковашин Ливерий Александрович

Мать ребёнка: Коковашина Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.

Сын: Коковашин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Коковашина Анна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коковашин Василий Александрович

Мать ребёнка: Коковашина Анна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковашина Анна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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