Коковашин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
1830
Жена: Коковашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коковашин Павел Александрович
Мать ребёнка: Коковашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коковашин Ливерий Александрович
Мать ребёнка: Коковашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.
Сын: Коковашин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Коковашина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коковашин Василий Александрович
Мать ребёнка: Коковашина Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881