Коковашина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коковашин Павел Александрович
Отец ребёнка: Коковашин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коковашин Ливерий Александрович
Отец ребёнка: Коковашин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно