Коковашина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковашина Анна Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1830

Муж: Коковашин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Коковашин Павел Александрович

Отец ребёнка: Коковашин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коковашин Ливерий Александрович

Отец ребёнка: Коковашин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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