Яхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна 21.06.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна

Яхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна

Место рождения

Старомансуркино

Дата рождения

21.06.1868 ст.

Дата смерти

02.10.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1868 ст.

Отец: Николай Матвеевич

Мать: Екатерина Алексеевна

Старомансуркино
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.

Сын: Ехаев (Яхаев) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Яхаев Василий Дмитриевич

Старомансуркино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.10.1904 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.