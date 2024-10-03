Яхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна
Место рожденияСтаромансуркино
Дата рождения21.06.1868 ст.
Дата смерти02.10.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1868 ст.
Отец: Николай Матвеевич
Мать: Екатерина Алексеевна
Старомансуркино
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.
Сын: Ехаев (Яхаев) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Яхаев Василий Дмитриевич
Старомансуркино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.10.1904 ст.