Яхаев Василий Дмитриевич
Место рожденияСтаромансуркино
Дата рождения1866
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дмитрий Александрович
Мать: не указана
Старомансуркино
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.
Сын: Ехаев (Яхаев) Павел Васильевич
Мать ребёнка: Яхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна
Старомансуркино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1950