Яхаев Василий Дмитриевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яхаев Василий Дмитриевич

Место рождения

Старомансуркино

Дата рождения

1866

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дмитрий Александрович

Мать: не указана

Старомансуркино
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.

Сын: Ехаев (Яхаев) Павел Васильевич

Мать ребёнка: Яхаева (Вдовина) Евфимия Николаевна

Старомансуркино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1950

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