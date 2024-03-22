Бреннер Самуил
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти15.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
25.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бренер Фрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бренер Фрида
Смерть
15.03.1942
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область