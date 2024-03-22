Бреннер Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреннер Самуил

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бренер Фрида

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бренер Фрида

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.03.1942
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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