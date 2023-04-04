Бренер (Земцова) Фрида
Место рожденияг. Борисов
Дата рождения?.12.1908
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Борисов
Рождение ребёнка
25.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бреннер Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бреннер Самуил
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно