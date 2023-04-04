Бренер (Земцова) Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБренер (Земцова) Фрида

Бренер (Земцова) Фрида

Место рождения

г. Борисов

Дата рождения

?.12.1908

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Борисов
Рождение ребёнка
25.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреннер Самуил

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреннер Самуил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close