Герасимов Феоктист Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Феоктист Яковлевич

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Место рождения

Багаево, Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

До 1985

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1877 г.р.

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Герасимов Яков Филиппович

Мать: Герасимова (Кузынова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Лемпке) Зоя

Образование
Между 1920 и 1930
Высшее
Место жительства
С 1930
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
С 17.07.1943
Промерщик топобатареи Разведдивизиона 148 Армейской Пушечной Артирелийской Батареи
Военная награда
25.04.1945
«За бовые заслуги» В период подготовки частей к форсированию реки Одер и в последующем наступлении красноармеец Герасимов произвел безошибочную промерку теодолитных ходов расстоянием более 30 километ... Показать все
Военная награда
25.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
До 1985
Участвовал в ВОВ, но не получал юбилейный Орден Отечественной войны 1 ст., который выдавали в 1985 году всем воевавшим

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