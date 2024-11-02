Герасимов Феоктист Яковлевич
Место рожденияБагаево, Россия
Дата рождения1902
Дата смертиДо 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова (Лемпке) Зоя
Образование
Между 1920 и 1930
Высшее
Место жительства
С 1930
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
С 17.07.1943
Промерщик топобатареи Разведдивизиона 148 Армейской Пушечной Артирелийской Батареи
Военная награда
25.04.1945
«За бовые заслуги» В период подготовки частей к форсированию реки Одер и в последующем наступлении красноармеец Герасимов произвел безошибочную промерку теодолитных ходов расстоянием более 30 километ... Показать все
Военная награда
25.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
До 1985
Участвовал в ВОВ, но не получал юбилейный Орден Отечественной войны 1 ст., который выдавали в 1985 году всем воевавшим