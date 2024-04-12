Махнева (Шарова) Ольга Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1901
Дата смертиОколо 12.06.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901
Отец: Шаров Афанасий
Мать: Неизв неизв
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Махнева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Амелькина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1942
Дочь: Солдатенкова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ЮЛЯ младшая умерла
Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович
Смерть
Около 12.06.1985