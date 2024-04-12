Махнева (Шарова) Ольга Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнева (Шарова) Ольга Афанасьевна

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Место рождения

Янгурашки, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.06.1901

Дата смерти

Около 12.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901

Отец: Шаров Афанасий

Мать: Неизв неизв

Янгурашки, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Махнева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Амелькина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.05.1942

Дочь: Солдатенкова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ЮЛЯ младшая умерла

Отец ребёнка: Махнёв Иван Степанович

Смерть
Около 12.06.1985
Ногинск, Богородский, Московская область
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