Махнева Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Махнёв Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1971
Сын: Савостьянов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Савостьянов Виктор
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.?
Дочь: Мачнова Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Савостьянов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савостьянов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буланов Серафим
Это был первый брак. Умер
Смерть
2003