Махнева Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахнева Зоя Ивановна

Махнева Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Махнёв Иван Степанович

Мать: Махнева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.01.1971

Сын: Савостьянов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Савостьянов Виктор

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.?

Дочь: Мачнова Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Савостьянов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостьянов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланов Серафим

Это был первый брак. Умер
Смерть
2003