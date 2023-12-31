Садчикова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 или 1776

Дата смерти

26.08.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 или 1778 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1760 или 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.03.1811

Сын: Садчиков Захар Кириллович

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Садчикова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.09.1815

Сын: Садчиков Ион Кириллович

Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Кирилл Иванович

Смерть
26.08.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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