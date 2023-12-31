Садчикова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 или 1776
Дата смерти26.08.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 19.03.1811
Сын: Садчиков Захар Кириллович
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Садчикова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 14.09.1815
Отец ребёнка: Садчиков Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1855