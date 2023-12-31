Садчиков Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 или 1778
Дата смерти10.05.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1760 или 1778
Отец: Садчиков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 19.03.1811
Сын: Садчиков Захар Кириллович
Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Садчикова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 14.09.1815
Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1858