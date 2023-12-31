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Садчиков Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 или 1778

Дата смерти

10.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 или 1778

Отец: Садчиков Иван Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.03.1811

Сын: Садчиков Захар Кириллович

Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Садчикова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.09.1815

Сын: Садчиков Ион Кириллович

Мать ребёнка: Садчикова Евдокия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Евдокия Яковлевна

Смерть
10.05.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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