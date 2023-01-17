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Тюнина Матрона Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1870

Муж: Тюнин Григорий Понтелеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Недобежкина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Тюнин Григорий Понтелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюнин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Тюнин Григорий Понтелеевич

Смерть
Неизвестно
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