Тюнина Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1870
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Недобежкина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Тюнин Григорий Понтелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюнин Петр Григорьев
Отец ребёнка: Тюнин Григорий Понтелеевич
Смерть
Неизвестно