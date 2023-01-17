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Тюнин Григорий Понтелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тюнин Понтелей Аникаевич

Мать: Тюнина Настасья Сергеевна

Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Тюнина Матрона Григорьева

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Недобежкина Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Тюнина Матрона Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюнин Петр Григорьев

Мать ребёнка: Тюнина Матрона Григорьева

Смерть
Неизвестно
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