Тюнин Григорий Понтелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.02.1870
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Недобежкина Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Тюнина Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюнин Петр Григорьев
Мать ребёнка: Тюнина Матрона Григорьева
Смерть
Неизвестно