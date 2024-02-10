Рублева (Мокерова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокеров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рублев Петр
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Рублева) Галина
Отец ребёнка: Рублев Петр
Рождение ребёнка
1942
Сын: Рублев Владимир
Отец ребёнка: Рублев Петр
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Рублева) Нина
Отец ребёнка: Рублев Петр
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рублев Сергей
Отец ребёнка: Рублев Петр