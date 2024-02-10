Рублева (Мокерова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Мокерова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокеров Дмитрий

Мать: Мокерова (Шушканова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Петр

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Рублева) Галина

Отец ребёнка: Рублев Петр

Рождение ребёнка
1942

Сын: Рублев Владимир

Отец ребёнка: Рублев Петр

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Рублева) Нина

Отец ребёнка: Рублев Петр

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рублев Сергей

Отец ребёнка: Рублев Петр

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