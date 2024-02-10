Рублев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева (Мокерова) Зинаида

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Рублева) Галина

Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида

Рождение ребёнка
1942

Сын: Рублев Владимир

Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Рублева) Нина

Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рублев Сергей

Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида

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