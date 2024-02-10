Рублев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Рублева) Галина
Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида
Рождение ребёнка
1942
Сын: Рублев Владимир
Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Рублева) Нина
Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рублев Сергей
Мать ребёнка: Рублева (Мокерова) Зинаида