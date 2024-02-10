Мокерова (Шушканова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти07.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шушканов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублева (Мокерова) Зинаида
Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шарыгина (Мокерова) Хионья
Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мокеров Арсентий
Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зверева (Мокерова) Алевтина
Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий
Смерть
07.01.1960