Мокерова (Шушканова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокерова (Шушканова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

07.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шушканов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублева (Мокерова) Зинаида

Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шарыгина (Мокерова) Хионья

Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мокеров Арсентий

Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зверева (Мокерова) Алевтина

Отец ребёнка: Мокеров Дмитрий

Смерть
07.01.1960

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