Мокеров Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеров Арсентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мокеров Дмитрий

Мать: Мокерова (Шушканова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мокерова) ?

Мать ребёнка: Мокерова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокерова Надежда

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зверева (Мокерова) Ираида

Мать ребёнка: Мокерова Надежда

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мокеров Николай

Мать ребёнка: Мокерова Надежда

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мокеров Анатолий

Мать ребёнка: Мокерова Надежда

Смерть
1942

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