Мокеров Арсентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мокеров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мокерова) ?
Мать ребёнка: Мокерова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокерова Надежда
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зверева (Мокерова) Ираида
Мать ребёнка: Мокерова Надежда
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мокеров Николай
Мать ребёнка: Мокерова Надежда
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мокеров Анатолий
Мать ребёнка: Мокерова Надежда
Смерть
1942