Мокерова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мокерова) ?
Отец ребёнка: Мокеров Арсентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокеров Арсентий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зверева (Мокерова) Ираида
Отец ребёнка: Мокеров Арсентий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мокеров Николай
Отец ребёнка: Мокеров Арсентий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мокеров Анатолий
Отец ребёнка: Мокеров Арсентий
Смерть
1986