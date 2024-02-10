Мокерова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокерова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мокерова) ?

Отец ребёнка: Мокеров Арсентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеров Арсентий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зверева (Мокерова) Ираида

Отец ребёнка: Мокеров Арсентий

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мокеров Николай

Отец ребёнка: Мокеров Арсентий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мокеров Анатолий

Отец ребёнка: Мокеров Арсентий

Смерть
1986

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