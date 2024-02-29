Януш Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Януш Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Януш Роман Матвеевич

Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Януш Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Януш Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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