Януш Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Януш Роман Матвеевич
Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Януш Иосиф Матвеевич
Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Януш Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Януш Хвилина Васильевна
Смерть
Неизвестно