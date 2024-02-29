Януш Хвилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Януш Роман Матвеевич
Отец ребёнка: Януш Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Януш Иосиф Матвеевич
Отец ребёнка: Януш Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Януш Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Януш Матвей
Смерть
Неизвестно