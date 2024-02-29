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Януш Роман Матвеевич
Януш Роман Матвеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Януш Матвей
Мать
Януш Хвилина Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Януш Матвей
Мать:
Януш Хвилина Васильевна
Смерть
1971
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