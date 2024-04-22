Красноперова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова Мария Федоровна

Красноперова Мария Федоровна

Место рождения

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Иаков Михайлович

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Савва Михайлович

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close