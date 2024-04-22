Красноперова Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Иаков Михайлович
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Савва Михайлович
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Красноперов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно