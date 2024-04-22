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Красноперов Михаил Алексеевич

Место рождения

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: Красноперова Мария Ивановна

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Иаков Михайлович

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Савва Михайлович

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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