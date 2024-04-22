Красноперов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Иаков Михайлович
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Савва Михайлович
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Красноперова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно