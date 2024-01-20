Красноперов Исидор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов Исидор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

08.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.07.1853

Жена: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Домника Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1862

Сын: Красноперов Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: Ефимия Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1868

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1870

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1873

Сын: Красноперов Яков Сидорович

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольга Сидоровна

Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
1881

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.1884
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