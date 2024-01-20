Красноперов Исидор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти08.05.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.07.1853
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Домника Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1862
Сын: Красноперов Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: Ефимия Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1868
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1870
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1873
Сын: Красноперов Яков Сидорович
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ольга Сидоровна
Мать ребёнка: Красноперова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
1881
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.1884