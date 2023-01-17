Grinberg Milia
Место рожденияBelarus
Дата рождения04.01.1921
Дата смерти14.02.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921
Отец: Grinberg Moisha Abram
Мать: Grinberg Genja
Belarus
Бракосочетание
30.03.1944
Муж: Rashap Osip
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1945
Дочь: Chernyak Maya Osip
Отец ребёнка: Rashap Osip
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1952
Сын: Rashap Gennady Osip
Отец ребёнка: Rashap Osip
Смерть
14.02.1984