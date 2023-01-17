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Grinberg Milia

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Место рождения

Belarus

Дата рождения

04.01.1921

Дата смерти

14.02.1984

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921

Отец: Grinberg Moisha Abram

Мать: Grinberg Genja

Belarus
Бракосочетание
30.03.1944

Муж: Rashap Osip

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1945

Дочь: Chernyak Maya Osip

Отец ребёнка: Rashap Osip

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1952

Сын: Rashap Gennady Osip

Отец ребёнка: Rashap Osip

Гомель, Гомельская область
Смерть
14.02.1984
Гомель, Гомельская область
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