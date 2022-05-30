Grinberg (Nehamkina) Genja Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Grinberg (Nehamkina) Genja

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Неизвестно, Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Nehamkin LazarНеизвестно г.р.
Дети
Grinberg Milia04.01.1921 г.р.
Grinberg Ruvim15.06.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nehamkin Lazar

Мать: ?

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Рождение ребёнка
04.01.1921

Дочь: Grinberg Milia

Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram

Belarus

Рождение ребёнка
15.06.1923

Сын: Grinberg Ruvim

Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram

Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: Pertsovsky (Grinberg) (Grinberg) Sonya

Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram

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