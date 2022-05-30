Grinberg (Nehamkina) Genja
женский, родилась Неизвестно, Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецNehamkin LazarНеизвестно г.р.
Дети
Grinberg Milia04.01.1921 г.р.
Grinberg Ruvim15.06.1923 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Nehamkin Lazar
Мать: ?
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
04.01.1921
Дочь: Grinberg Milia
Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram
Belarus
Рождение ребёнка
15.06.1923
Сын: Grinberg Ruvim
Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Pertsovsky (Grinberg) (Grinberg) Sonya
Отец ребёнка: Grinberg Moisha Abram