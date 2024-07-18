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Туманов Кондратий Петров

Место рождения

д. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния

Дата рождения

1758

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петр Трифонов

Мать: Агафия

Рождение ребёнка
1788

Сын: Туманов Антон Кондратиев

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Кондратиева

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Кондратиева

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1799

Сын: Туманов Роман Кондратиев

Мать ребёнка: Ефросиния

Смерть
1835

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