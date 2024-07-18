Туманов Кондратий Петров
Место рожденияд. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния
Дата рождения1758
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Петр Трифонов
Мать: Агафия
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Кондратиева
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Кондратиева
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Ефросиния