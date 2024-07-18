Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Туманов Кондратий Петров

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гриня Петрова

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ребров Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Никифор Петров

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Смерть
Неизвестно

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