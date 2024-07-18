Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Гриня Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ребров Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Никифор Петров
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Смерть
Неизвестно