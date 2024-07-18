Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Туманов Антон Кондратиев

Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Кондратиева

Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Кондратиева

Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Туманов Роман Кондратиев

Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров

Смерть
До 1816

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