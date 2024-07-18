Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Кондратиева
Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Кондратиева
Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Туманов Кондратий Петров
Смерть
До 1816