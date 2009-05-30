Жедик (Пуляк) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1955
Дата смерти30.05.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1955
Отец: Пуляк Андрей
Мать: Пуляк Ольга Андреевна
Бракосочетание
16.02.1974
Рождение ребёнка
01.11.1974
Отец ребёнка: Жедик Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1980
Дочь: Барщевская Анна Иософовна
Отец ребёнка: Жедик Иосиф Тимофеевич
Смерть
30.05.2009