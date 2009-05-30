Жедик (Пуляк) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жедик (Пуляк) Валентина Андреевна

Место рождения

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

09.11.1955

Дата смерти

30.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1955

Отец: Пуляк Андрей

Мать: Пуляк Ольга Андреевна

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
16.02.1974

Муж: Жедик Иосиф Тимофеевич

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.11.1974

Сын: Жедик Эдуард Иосифович

Отец ребёнка: Жедик Иосиф Тимофеевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
22.12.1980

Дочь: Барщевская Анна Иософовна

Отец ребёнка: Жедик Иосиф Тимофеевич

Брест, Брестская область
Смерть
30.05.2009
Брест, Брестская область
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