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Жедик Иосиф Тимофеевич

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Место рождения

Щербы, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

02.04.1944

Дата смерти

26.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1944

Отец: Жедик Тимофей Яковлевич

Мать: Жедик Анна Константиновна

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Бракосочетание
16.02.1974

Жена: Жедик Валентина Андреевна

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.11.1974

Сын: Жедик Эдуард Иосифович

Мать ребёнка: Жедик Валентина Андреевна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
22.12.1980

Дочь: Барщевская Анна Иософовна

Мать ребёнка: Жедик Валентина Андреевна

Брест, Брестская область
Смерть
26.05.2014
Брест, Брестская область
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