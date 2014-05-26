Жедик Иосиф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1944
Дата смерти26.05.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1944
Отец: Жедик Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
16.02.1974
Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.11.1974
Мать ребёнка: Жедик Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1980
Дочь: Барщевская Анна Иософовна
Мать ребёнка: Жедик Валентина Андреевна
Смерть
26.05.2014