Пуляк (Сумар) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумар Андрей
Мать: Сумар Мария
Рождение ребёнка
09.11.1955
Дочь: Жедик Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Пуляк Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пуляк Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмич Вера Андреевна
Отец ребёнка: Пуляк Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельпук Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пуляк Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуляк Андрей
Смерть
Неизвестно