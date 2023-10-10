Пуляк (Сумар) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуляк (Сумар) Ольга Андреевна

Пуляк (Сумар) Ольга Андреевна

avatar

Место рождения

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумар Андрей

Мать: Сумар Мария

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.11.1955

Дочь: Жедик Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Пуляк Андрей

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуляк Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пуляк Андрей

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмич Вера Андреевна

Отец ребёнка: Пуляк Андрей

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельпук Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пуляк Андрей

Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуляк Андрей

Смерть
Неизвестно
Вичин, Лунинецкий район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close