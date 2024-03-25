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Соболевский Панфил

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Соболевский Ларион Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Соболевский Степан Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Соболевский Трофим Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Соболевский Терентий Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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