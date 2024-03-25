Соболевский Панфил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Соболевский Ларион Панфилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Соболевский Степан Панфилович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Соболевский Трофим Панфилович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Соболевский Терентий Панфилович
Смерть
Неизвестно