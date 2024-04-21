Соболевский Трофим Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевский Трофим Панфилович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Соболевский Панфил

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соболевский Корилл Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Соболевский Арафей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
в 1808 в рекруты
Рождение ребёнка
1792

Сын: Соболевский Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1793

Сын: Соболевский Елисей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1810
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долганова Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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