Соболевский Трофим Панфилович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Соболевский Панфил
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соболевский Корилл Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Соболевский Арафей Трофимович
в 1808 в рекруты
Рождение ребёнка
1792
Сын: Соболевский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
До 1793
Сын: Соболевский Елисей Трофимович
Место жительства
С 1810
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долганова Марфа Трофимовна
Смерть
Неизвестно