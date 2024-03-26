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Соболевский Иван Трофимович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Соболевский Трофим Панфилович

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1810
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1823

Дочь: Соболевская Степанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Смерть
Неизвестно
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