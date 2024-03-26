Соболевский Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Соболевский Трофим Панфилович
Место жительства
С 1810
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1823
Дочь: Соболевская Степанида Ивановна
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1823 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3398]
Смерть
Неизвестно