Соболевский Ларион Панфилович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Соболевский Панфил
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соболевский Василий Ларионович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Соболевский Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Соболевский Патран ? Ларионович
Рождение ребёнка
До 1797
Сын: Соболевский Никифор Ларионович
Смерть
Неизвестно