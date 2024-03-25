Соболевский Ларион Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевский Ларион Панфилович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Соболевский Панфил

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соболевский Василий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1791

Сын: Соболевский Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Соболевский Патран ? Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Соболевский Никифор Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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