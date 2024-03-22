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Леонтий Дементьевъ

Место рождения

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Дементий Яковлевъ

Мать: Ирина Дмитриева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Леонтьева

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковъ Леонтьевъ

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Осипъ Леонтьевъ

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Яковлева

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