Леонтий Дементьевъ
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Дементий Яковлевъ
Мать: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Леонтьева
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковъ Леонтьевъ
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Осипъ Леонтьевъ
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Яковлева