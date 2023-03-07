Варвара Яковлева
Место рождения
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковъ Леонтьевъ
Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Осипъ Леонтьевъ
Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Дементьевъ