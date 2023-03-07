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Варвара Яковлева

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Место рождения

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковъ Леонтьевъ

Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Осипъ Леонтьевъ

Отец ребёнка: Леонтий Дементьевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Дементьевъ

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