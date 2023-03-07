Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Леонтий Дементьевъ
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иванъ Дементьевъ
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Марко Дементьевъ
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Григорий Дементьевъ
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Орлова Василиса
Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Яковлевъ