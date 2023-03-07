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Ирина Дмитриева

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Место рождения

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Леонтий Дементьевъ

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иванъ Дементьевъ

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Марко Дементьевъ

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Григорий Дементьевъ

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Орлова Василиса

Отец ребёнка: Дементий Яковлевъ

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Яковлевъ

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