Иванъ Дементьевъ
Место рождения
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Дементий Яковлевъ
Мать: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Никифоръ Ивановъ
Мать ребёнка: Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Андрей Ивановъ
Мать ребёнка: Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Ефимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Иванова