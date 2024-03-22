Иванъ Дементьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванъ Дементьевъ

Иванъ Дементьевъ

Место рождения

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Дементий Яковлевъ

Мать: Ирина Дмитриева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Никифоръ Ивановъ

Мать ребёнка: Ефимья Иванова

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Андрей Ивановъ

Мать ребёнка: Ефимья Иванова

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Ефимья Иванова

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close